На Украине решили засекретить часть плана по «возвращению» Крыма

Большая часть плана украинских властей по «возвращению» Крыма будет засекречена. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в беседе с «Укринформ».

По его словам, «представительство» украинского лидера на полуострове возобновило процесс по разработке данной стратегии. Отмечается, что для этого была создана рабочая группа.

Кориневич подчеркнул, что часть этого плана будет открытой и публичной, чтобы люди могли наблюдать, какие шаги предпринимает Киев для «возвращения» Крыма и проживающих там граждан. При этом большая часть стратегии должна остаться «закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности», отметил Кориневич.

Ранее глава МИД Украины назвал три стратегических шага по возвращению Крыма.

В декабре президент Владимир Зеленский внес законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти. В нем предлагалось заменить госадминистрации на префектов и выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым. Позже документ отозвали. В конце февраля по инициативе правящей партии «Слуга народа» началось обсуждение реформы децентрализации.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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