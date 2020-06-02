В Армении опубликовали личные данные жертв коронавируса

В Армении опубликовали личные данные 132 человек, ставших жертвами пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает «Новости — Армения».

Имена и даты рождения умерших от COVID-19 появились в социальных сетях и вызвали большой общественный резонанс, отмечает издание.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Алина Никогосян заявила, что незаконная публикация персональных данных влечет уголовную ответственность. «Мы намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы выяснить источник утечки. Фактически нарушены права людей, полностью опубликованы идентификационные личные данные, что просто недопустимо», — заявила она.

В Армении до 13 июня действует режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Его ввели в середине марта и несколько раз продляли. Однако некоторые ограничения уже сняли. В частности, возобновлена работа общественного транспорта, спортивных залов, детских садов и объектов общепита.

По последним данным, в Армении зафиксировано 10 009 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Умерли 158 пациентов, еще 3 427 человек выздоровели.

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