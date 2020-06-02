К съемкам «Дома-2» привлекут популярную блогершу

Популярную блогершу Александру Балковскую, известную в сети под псевдонимом Саша Спилберг, привлекут к съемкам шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», она станет ведущей в двух выпусках программы.

Девушка проведет эфиры «Дома-2», которые покажут 8 и 9 июня. В одном из них она представит новых участников проекта, а в другом разберет вместе с героями программы их проблемы. По словам Спилберг, она намерена прийти на шоу, чтобы защитить девушек и их мнения от нападок мужчин, а также изменить отношение мужчин к участницам проекта. Отмечается, что блогерша не планирует строить свою любовь на проекте.

В 2019 году Спилберг вошла в топ-40 самых успешных российских звезд моложе 40 лет по версии журнала Forbes. Она также попала в список самых высокооплачиваемых интернет-знаменитостей страны. Сообщалось, что за год она заработала 44,9 миллиона рублей.

Саша Спилберг — одна из самых популярных девушек-блогеров в России. На YouTube-канал Sasha Spilberg подписано 6,57 миллиона пользователей. Видео блогерши набрали более одного миллиарда просмотров.

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