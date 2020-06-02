Стали известны подробности дела о создании плантации конопли майором ФСБ

Уголовное дело бывшего майора ФСБ Юрия Дрындина, осужденного к восьми годам заключения за создание плантации конопли, будет пересмотрено Южным окружным военным судом. Об этом сообщает «Коммерсантъ», которому стали известны подробности по делу.

По данным издания, прокуратура опротестовала приговор чекисту, посчитав его чрезмерно мягким. В ходе прений гособвинитель потребовал для Дрындина 15 лет лишения свободы за организацию незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере группой лиц и покушение на перевозку и сбыт наркотиков в крупном размере.

Дрындин служил в Службе безопасности Украины и боролся с организованной преступностью и коррупцией. Когда Крым был присоединен к России, он перешел в региональное управление ФСБ и занялся борьбой с терроризмом, за что украинские власти объявили его в розыск за дезертирство.

В августе 2018 года Дрындина, ехавшего за рулем своего автомобиля Audi A8 задержали на посту ДПС в Волгоградской области. В машине чекиста оказался тайник и восемь пакетов с марихуаной, в каждом было по килограмму наркотического вещества. Следователи установили, что майор ФСБ намеревался продать наркотики, выращенные на собственной плантации, созданной в городе Волжский. Ему помогали трое сообщников. Дрындин раздобыл где-то семена конопли, из которых появилось не менее 38 кустов, замаскированных под грядки с помидорами. Из них получилось 14,6 килограмма марихуаны. Ее майор ФСБ планировал продавать в Крыму, но не успел, при перевозке его поймали.

После ареста Дрындина по месту его службы в крымском управлении ФСБ была проведена проверка, в результате которой были наказаны его руководители, а один — подполковник Игорь Егоров получил три выговора и был уволен. В частности, вскрылись нарушения в ходе работы Дрындина с секретными агентами. Выяснилось, что некий «агент М» находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, а Дрындин фальсифицировал справки о контрольных встречах с ним. Ответственность за эти просчеты возложили на подполковника Егорова, который, посчитало начальство, пренебрежительно относился к своим служебным обязанностям: он должен был постоянно следить за деятельностью своих подчиненных, в том числе Дрындина, и представителей агентурной сети.

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