Пять монахинь умерли после вспышки коронавируса в российском монастыре

Пять сестер Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области скончались из-за заражения коронавирусом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Русской православной церкви (РПЦ).

Женщины умерли в разные дни после вспышки инфекции в учреждении. Первой жертвой инфекции 1 мая стала 79-летняя монахиня Агафия, 3 мая — 50-летняя инокиня Галина (Чуканова), 10 мая — монахиня Евфросиния (80 лет) и схимонахиня Серафима (95 лет). Дата смерти и возраст погибшей монахини Симеоны не сообщается.

В нижегородской митрополии РПЦ изданию подтвердили смерть послушниц, добавив, что в епархии считают неэтичным поднимать такую тему. «И неизвестно, что тут сыграло роль — возраст или коронавирус», — сказал пресс-секретарь областной митрополии Алексий Пестрецов.

В селе Дивеево, где в конце апреля произошло массовое заражение коронавирусом и находится монастырь, действует карантин. Инфекция обнаружена у 90 сестер. Губернатор области Глеб Никитин говорил, что вирус привезли паломники из эпидемиологически неблагополучных регионов.

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