Охлобыстин отреагировал на слова защищающего права «людей без трусов» Пригожина

Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на слова продюсера Иосифа Пригожина, защищающего права «людей без трусов». Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист отметил, что Иисус Христос велел прощать все, включая глупость, и призвал не уподобляться плохим людям. Он заявил, что иногда вытворяет такие глупости, что на его фоне жена Пригожина, певица Валерия, кажется чистым и невинным дитя.

«А Иосифу только спасибо можно сказать, что борется за права всего актерского цеха, включая стриптиз. Кто-то ведь должен отстаивать конституционное право людей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро?» — написал Охлобыстин.

Ранее Пригожин сказал, что артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. В ответ музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором призвал «людей Божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски из «Пятерочки».

Позднее Пригожин также заявил, что артисты, которые на протяжении своей творческой деятельности платили налоги, имеют полное право требовать от государства обратно свои вложения.

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