Для жителей Подмосковья откроют храмы, салоны красоты и бани

Храмы и церкви на территории Московской области снова будут доступны для посещения прихожан с 3 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев, документ опубликован на сайте правительства региона.

С 11 апреля граждане не могли посещать религиозные объекты региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Религиозные обряды и праздники проводились в онлайн режиме.

Также с 3 июня работу смогут возобновить салоны красоты, солярии, сауны и бани. Организации должны будут соблюдать новый санитарный стандарт, говорится в документе.

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале о готовности поэтапно осуществить «возвращение стационаров под обычную работу». По его словам, на это уйдет до трех недель.

Он добавил, что число новых заражений коронавирусом в Подмосковье постепенно снижается.

Во время предыдущего этапа снятий ограничений в регионе открылись парки, офисы МФЦ, магазины с непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. По информации СМИ, следующим шагом может стать открытие торговых центров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!