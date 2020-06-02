Звезда скейтборда выложила в сеть «худшее падение в своей жизни»

Фото опубликовано @skybrown

11-летний звездный скейтбордистка Скай Браун попала в больницу после неудачного трюка на рампе. Видео опубликовала сама спортсменка в своем Instagram-аккаунте.

Браун призналась, что обычно не выкладывает в сеть свои неудачи. Однако, по признаниям юной спортсменки, это падение стало «худшим в ее жизни». Браун успокоила своих подписчиков, отметив, что она в порядке.

Поддержку скейтбордистке выразили актер Джейсон Момоа, а также известный ветеран скейтборда Тони Хоук.

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