В российском регионе передумали вводить «сатанинские» автономера

В Свердловской области передумали вводить автомобильные номера с кодом 666, так как достаточно регистрационных знаков серии 196. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

В будущем не планируется выдача шестерок. В настоящее время в области используются коды 66, 96 и 196, последней серии достаточно на ближайшие годы.

В Епархиальном совете Екатеринбургской церкви возмутились возможным введением в Свердловской области кода 666. Секретарь совета игумен Вениамин Райников заявил, что авторы проекта должны были «включить голову и посоветоваться, как указано в Священном Писании».

В христианстве число 666 считается числом зверя, ставленника сатаны. Оно часто используется как элемент сатанинской атрибутики, так же, как перевернутый крест и перевернутая пентаграмма.

МВД приняло решение, согласно которому ГИБДД сможет использовать новые цифры для присвоения трехзначных региональных кодов автономеров. Теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям. Например, москвичи в будущем получат номера с кодом «999» или «277», а также другими трехзначными комбинациями. По оценкам экспертов, до того как первые автомобилисты оформят новые знаки пройдет по меньшей мере пара лет. Так, в столице сейчас выдают номера последних серий, которые имеются в наличии: «777» и «799». Однако через несколько лет они могут закончиться.

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