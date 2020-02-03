Соловьев увидел скрытый смысл в новом коде свердловского региона 666

Ведущий Владимир Соловьев заявил, что предложение выдавать жителям Свердловской области автомобильные номера с кодом 666 подтверждают его характеристику региона. Об увиденном скрытом смысле в таком решении он рассказал в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Для кого-то это ничего не значит, кто-то задумается. А я всего лишь повторю: видно, не ошибся я в своем определении», — отметил он. В середине мая в эфире «Вести FM» Соловьев назвал бесами жителей столицы Свердловской области, выступающих против строительства православного храма в сквере в Екатеринбурге.

Ведущий заметил, что «можно по-разному относиться к нумерологии», но во многих гостиницах нет 13-го этажа, и «на то есть свои обоснования». Он добавил, что для кого-то не проблема «играть с тремя шестерками» в России, так как на дорогах можно встретить автомобильные номера с 666.

О том, что в России могут появиться автомобильные номера с трехзначными кодами для всех регионов стало известно утром 3 февраля. При этом для жителей Свердловской области рассматривается выделение номеров с кодом 666. В Епархиальном совете Екатеринбургской церкви уже возмутились этим проектом МВД.

Соловьев охарактеризовал Екатеринбург как «город бесов» из-за акций против стройки храма на месте сквера и неоднократно повторял это слово. «Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много», — говорил он в радиоэфире. В июне 2019 года после появления на въезде в Екатеринбург таблички «Город бесов» Соловьев заметил, что в этом есть и его заслуга, так он как «дал точную характеристику ряду граждан».

В христианстве число 666 называют числом зверя, ставленника сатаны. Его также часто используют как элемент сатанинской атрибутики наравне с перевернутым крестом и перевернутой пентаграммой.

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