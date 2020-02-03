Российских священников возмутили автомобильные номера с кодом 666

В Епархиальном совете Екатеринбургской церкви возмутились проектом МВД, согласно которому в регионах могут появиться автомобильные номера с трехзначным кодом. Об этом секретарь совета игумен Вениамин Райников сообщил «Газете.ру».

В случае одобрения проекта в Свердловской области можно будет получить номера с кодом 666. По словам Райникова, авторы проекта должны были «включить голову и посоветоваться, как указано в Священном Писании».

В христианстве число 666 считается числом зверя, ставленника сатаны. Оно часто используется как элемент сатанинской атрибутики, так же, как перевернутый крест и перевернутая пентаграмма.

Ранее 3 февраля стало известно, что МВД предложило изменить внешний вид регистрационных знаков автомобилей. Таким образом получится увеличить число возможных комбинаций регистрационных знаков. При этом цена на них может вырасти как для граждан, так и для госзаказчиков. Если новые правила примут, то в Москве можно будет получить номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878, Омской области — 555, в Татарстане — 616, в Алтайском крае — 222.

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