В России появится единый билет на общественный транспорт

Российское правительство в рамках национального плана по восстановлению экономики предложило ввести на территории страны единый билет на транспорт. Об этом сообщает Rambler News Service.

Судя по тексту документа, билет появится для пассажиров из «различных регионов» и будет действовать на всех видах общественного транспорта.

Также в национальном плане предложено продолжить обновление подвижного состава в 2020-2021 годах и оптимизировать маршруты, чтобы развивать транспортную инфраструктуру.

Всего в документе содержится около 500 пунктов, направленных на поддержание спроса и загрузку производственных мощностей российской экономики. План рассчитан на три этапа: стабилизацию ситуации до конца 2020 года, само восстановление с начала 2021-го и переход к росту в четвертом квартале 2021 года.

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