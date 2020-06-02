В США толпа разграбила поезд на ходу

В Чикаго толпа американцев разграбила проезжавший мимо поезд. Видео произошедшего было опубликовано на YouTube-канале KaySwiss Roll.

На записи видно, как часть грабителей скидывает с поезда технику и прочие товары, в то время как остальные бегут за ним и подбирают вещи.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки. По его словам, участники и организаторы беспорядков получат длительные тюремные сроки.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, проходят в десятках городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!