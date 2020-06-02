Россиянам выплатили три миллиарда рублей на детей

По состоянию на 1 июня россияне с детьми от трех до семи лет получили порядка трех миллиардов рублей. О выплатах сообщили в Минтруде, передает ТАСС. Глава министерства Антон Котяков уточнил, что такие деньги перевели для 345 тысяч детей.

Уточняется, что с 1 июня россияне могут получить средства за шесть месяцев, это в среднем 33 тысячи рублей, а до конца года ежемесячно граждане буду получать по 5,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые выплаты россиянам с детьми. Общая сумма составляет 146 миллиардов рублей. Такие выплаты обеспечены по распоряжению президента Владимира Путина, они стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.

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