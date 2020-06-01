Россиянам с детьми начали платить

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые выплаты россиянам с детьми, передает РИА Новости. В фонде уточняют, что общая сумма выделенных средств сейчас составляет 146 миллиардов рублей.

Речь идет о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. По данным ПФР, поддержку получили 10,2 миллиона семей. Это почти половина из тех, кто имеет право на поддержку по указу президента.

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На выплаты Минфин выделил 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается 1,6 миллиона детей. Такие выплаты обеспечены по распоряжению президента Владимира Путина, они стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.

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