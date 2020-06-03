В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом

Еще 64 пациента с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и был положительный результат тестов на коронавирус.

В Москве за минувшие сутки выявлено 1842 новых случая заражения коронавирусом, всего в столице зарегистрировано более 187

тысяч заражений. Общее число заболевших в России превысило 432,2 тысяч человек. За весь период зафиксировано 5215 летальных исходов, выздоровели 195,9 тысяч человек.

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