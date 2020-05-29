В Москве умерли 78 человек с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 78 человек с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные столичного оперштаба в Telegram-канале.

Отмечается, что у всех умерших была подтверждена пневмония. Также все пациенты имели положительный результат тестов на коронавирус. Возраст пациентов не уточняется.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что доля бессимптомных носителей коронавируса в стране увеличилась более чем в два раза. По ее словам, по сравнению с началом эпидемии в стране доля бессимптомного течения болезни выросла в 2,6 раза.

По данным на 29 мая, в стране зарегистрировано 387,6 тысячи фактов заражения. 4374 человека умерли. Россия находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных.

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