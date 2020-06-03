Подтвержден конец эпохи непрерывного экономического роста

На протяжении 29 лет экономика Австралии не испытывала технической рецессии (снижение ВВП на протяжении двух кварталов), что являлось мировым рекордом. Однако эпоха непрерыного экономического роста подошла к концу, сообщает Bloomberg.

По данным правительства страны, в первом квартале 2020 года ВВП сократился на 0,3 процента. На фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, ожидается еще больший спад во втором квартале. Министр финансов Австралии Джош Фрайденберг, в свою очередь, уже подтвердил, что экономика вступила в рецессию.

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Тем не менее подготовленный план финансового стимулирования — один из крупнейших среди мер других государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой — и успехи в борьбе с коронавирусом свидетельствуют о восстановлении экономической жизни в стране.

Так, правительство выделяет 180 миллиардов долларов, или 13,3 процента ВВП, на поддержку рабочих, домашних хозяйств и предприятий. Обсуждается поддержка проектов в области жилищного строительства. Как отмечает Bloomberg, в отличие от США и Японии, где пособия предназначались для наиболее социально уязвимых групп, в Австралии финансовую помощь получила большая часть населения к маю.

По словам главного экономиста AMP Capital Investors Ltd Шейна Оливера, благодаря принятым мерам австралийская экономика понесет наименьшие убытки из-за кризиса по сравнению с другими ведущими странами. В Австралии рассчитывают на рост ВВП уже во втором полугодии.

Ранее рейтинговое агентство Fitch подготовило новый прогноз, согласно которому мировая экономика упадет сильнее, чем ожидалось. Согласно обновленной информации, экономика сократится на 4,6 процента.

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