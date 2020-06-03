Беженцы из Луганска лишились съемного жилья и ушли жить в лес

Беженка из Луганска Наталья вместе со своей мамой переехала жить в Подмосковье в 2014 году — на их родине начался вооруженный конфликт. Семья снимала в области дом, однако впоследствии лишилась жилья, поскольку хозяева увеличили плату. В итоге женщины ушли жить в лес в палатке вместе со своими собаками, пишет «Комсомольская правда».

Беженки познакомились с семьей, которая приютила их на своей даче в Дубках (Одинцовский район) и попросила оплачивать только электроэнергию. «Но через какое-то время нас стали просить оплатить долг хозяев за коммунальные услуги, который накопился еще до нашего приезда. Я тогда работала курьером, и все мои деньги уходили на оплату этого долга», — сказала Наталья.

Материалы по теме «Надеюсь, не будет как в 1998-м» Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле

Когда денег совсем стало не хватать, а родственников в России у женщин не было, они переехали в лес, поскольку, по их словам, не видели другого выхода. «Там мы прожили целый год, благо зима была теплой, у нас были теплые одеяла, и нас грели наши собаки, они полноценные члены семьи. Мы не стали снимать жилье, чтобы поднакопить за это время денег. Мы хотели вернуться на родину и получить российские паспорта», — поделилась Наталья.

В итоге женщины накопили сумму, на которую можно было бы вернуться домой и даже ненадолго снять квартиру, если их старое жилье в Луганске оказалось бы разрушено из-за бомбежек. Но планы не осуществились.

«Я той ночью поехала в клинику, одной нашей собачке Тале стало плохо, и я повезла ее к ветеринару. А мама с остальными питомцами осталась в палатке. К ней заявились трое мужчин, это были приезжие из Азии. Они были агрессивно настроены и сильно пьяны. Они стали ломать палатку просто ради забавы. Мама пыталась их прогнать, но только разозлила их. Через какое-то время они пришли с канистрой и просто подожгли все, что у нас было», — сказала девушка.

При пожаре сгорели документы, деньги, сценарии Натальи, благодаря которым она пыталась заработать (девушка по образованию режиссер), а также погибло несколько животных, которых приручили женщины. Прибывшие пожарные заявили, что из-за возгорания мог пострадать и лес, однако чудом остался цел. На данный момент женщины просят помощи и надеются, что виновники пожара будут наказаны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru