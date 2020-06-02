Стала известна судьба убежавшего от коронавируса в лес россиянина с детьми

Жителю Приморья Алексею Ивлеву, который во время эпидемии коронавируса начал жить в лесу с тремя детьми по их просьбе, вернут мальчиков. Об этом рассказала ТАСС во вторник уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

«Дети уже вернулись в семью, сейчас они живут у бабушки, пока отец приводит квартиру в порядок для жизни ребят. Органы опеки приняли решение не ограничивать его в родительских правах», — объяснила Романова.

По ее словам, дети действительно жили с отцом в лесу в палатке, однако место находилось недалеко от их собственного дома. Также Романова рассказала, что созданные отцом условия были вполне приемлемыми. Нарушение прав ребенка произошло, когда старший из них, ученик 9-го класса, «пропустил итоговое собеседование в школе по одному из предметов».

Ранее отец детей заявил, что начал жить в лесу во время эпидемии по их просьбе. «Основная причина — дети просили пойти в лес, переночевать там, пожить», — рассказал мужчина.

О пропаже мальчиков в полицию сообщил директор школы. Спустя два дня отца и трех малолетних детей нашли в лесу, в их доме в поселке были записи с планами сбежать из дома. Источник РИА Новости в правоохранительных органах говорил, что семья пряталась в лесу от коронавирусной инфекции. Несовершеннолетних изъяли, отцу пригрозили лишением родительских прав из-за неподобающего состояния жилища.

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