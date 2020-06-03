О закрытии магазинов в России предупредили две трети торговых сетей

Почти две трети торговых сетей, 65 процентов, предупредили о желании закрыть часть магазинов из-за ситуации с коронавирусом, пишут «Известия» со ссылкой на данные крупных консалтинговых компаний, а также представителей торговых центров и самих продавцов.

Еще 18 процентов не готовы закрывать свои торговые точки, а 17 процентов не приняли окончательного решения. Из числа тех, кто готов пожертвовать частью магазинов, 30 процентов представляют так называемый fashion-сегмент.

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О таких намерениях свидетельствует опрос, проведенный компанией «Магазин магазинов». В международной компании Knight Frank согласны, что оптимизацией займется существенное количество компаний, но не уверены, что фактическая доля сетей, которые закроют свои магазины, достигнет 65 процентов.

Источник издания в одном из крупнейших ретейлеров России отметил, что кризис выявил наиболее слабые по выручке магазины, и они в любом случае не будут продолжать работу. Однако окончательное решение, добавил он, примут только после снятия режима изоляции, когда можно будет оценить изменившееся поведение потребителей.

Ситуация ударит и по торговым центрам. Руководитель направления аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева предположила, что до конца года количество свободных помещений в них достигнет 10-12 процентов, что в два раза выше показателя первого квартала года. Это приведет к снижению арендной стоимости.

2 июня президент России Владимир Путин одобрил план восстановления российской экономики, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стоимость предложений составляет пять триллионов рублей, главной целью названы поддержка граждан и наиболее пострадавших компаний.

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