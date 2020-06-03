Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг посчитал многие сообщения президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети оскорбительными. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Цукерберг сделал такое заявление в ходе встречи с сотрудниками компании. Многие из них ранее выражали протест против позиции руководства относительно записей Трампа в соцсетях о протестах и беспорядках в США.

Однако Цукерберг заявил, что частные компании не должны брать на себя надзорные функции и указывать на какие-либо нарушения политиков. Отмечается, что многие сотрудники Facebook не были удовлетворены встречей и не согласились с Цукербергом.

Публикация Трампа в Twitter о беспорядках в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за смерти афроамериканца после ареста, была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия. В сообщении американский президент назвал участников протестов бандитами и предупредил, что в случае любых сложностей федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку из-за того, что глава компании отказался удалять записи Трампа о ситуации в Миннеаполисе.

29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность закрытия соцсети Twitter. Он пояснил, что не считает эту соцсеть свободной платформой для выражения мнения. Трамп уточнил, что не знает, как закрыть Twitter, но обсудит этот вопрос со своими юристами.

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