Российские подростки жестоко казнили собаку и сняли это на видео

Российские подростки жестоко казнили собаку, снимая издевательства на видео. Их личности уже установлены, пользователи социальных сетей призывают наказать живодеров.

На опубликованных в соцсетях кадрах видны лица двух молодых людей. Предположительно, съемку вела девушка, также на записи слышен еще один мужской голос.

Подростки обвязали шею собаки веревкой, после чего выбили из-под животного пенек, на котором он пытался устоять на задних лапах. В то время как собака задыхалась, они били ее ногами. Через некоторое время животное перестало дышать.

Пользователи социальных сетей узнали в одном из живодеров жителя Приволжска Ивановской области. Последние сообщения на его странице в социальной сети содержат угрозы расправы.

«Ну че, живодер, собаку задушил и ходишь со спокойной душой? Чтобы ты испытал такие же муки, как и эта собака…», — пишет один из пользователей.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее во вторник обратился к главе МВД по Ивановской области Владимиру Жигайло с просьбой возбудить уголовное дело в отношении молодых людей. По его словам, речь идет о четырех жителях Приволжска, среди которых ученица шестого класса, пишет ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка Ивановской области Татьяна Океанская взяла ситуацию на контроль, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Она отметила, что не все участники расправы смогут понести уголовную ответственность из-за возраста. «Честно говоря, мы все в состоянии шока пребываем. Такого еще у нас, конечно, не было», — добавила она.

В феврале неизвестные живодеры отрубили бездомному псу лапу и бросили его в селе Богословка.

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