Франция высказалась о возвращении России в G7

Власти Франции не видят перемен, которые бы привели к возвращению России в G7. Об этом со ссылкой на представителей французского правительства сообщает Reuters.

«Россию исключили из-за конкретных причин. Сейчас мы не думаем, что ситуация изменилась. Однако мы должны найти способы выстраивать диалог с Россией», — приводит агентство слова источника.

1 июня возможность принять РФ обратно в «Большую восьмерку» отверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он напомнил, что российское государство было исключено из-за присоединения Крыма, и с тех пор продолжает выражать неуважение к международному праву.

В конце мая президент США Дональд Трамп объявил о решении отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, в том числе Россию. Его инициативу не поддержал Европейский союз. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что США, несмотря на свое председательство в группе, не имеют прерогативы раздавать приглашения.

В Совете Федерации России, комментируя слова Трампа, отметили, что вопрос о возвращении России в G7 должен решаться консолидированно странами-участницами группы. При этом в Совфеде выразили сомнение в единодушии ее членов по данному вопросу.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи и провели встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встреч в формате G8.

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