Российский министр замечтался об отпуске

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров замечтался об отпуске. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Он отметил, что хочет провести отпуск с семьей, отвлечься от работы, почитать книги, однако отдохнуть сможет не раньше второй половины июля.

Как поясняет агентство, Минпромторг играет важную роль в борьбе с пандемией коронавируса в России. Так, министерство отвечает в правительстве за производство масок и других средств индивидуальной защиты. Кроме того, Минпромторг ответственен за оснащение медицинской техникой больниц, а также принимает активное участие в разработке вакцины от коронавируса.

Россия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 3 июня в стране насчитывается 423,7 тысячи инфицированных. Более пяти тысяч зараженных скончались.

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