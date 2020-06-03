Русскоговорящие начнут патрулировать Нью-Йорк для защиты от протестующих

Члены русскоязычной общины начнут патрулировать один из районов Нью-Йорка для защиты от протестующих. Об этом сообщает РИА Новости .

Автор инициативы Исаак Болтянский рассказал, что русскоговорящие намерены защитить Бруклин от мародеров и предотвратить беспорядки. Волонтеры занимаются поиском подготовленных протестующими тайников с потенциально опасными предметами, такими как камни или коктейли Молотова.

Болтянский также заявил, что считает несправедливым отношение американских властей к полиции. «Мы хотим, чтобы это все скорее прекратилось. Мы хотим объединить наши голоса и попросить, чтобы мэр Нью-Йорка Билл де Блазио дал полиции право использовать ту силу и навыки, которые они должны демонстрировать», — добавил он.

В короткие сроки организаторам патрулирования удалось привлечь более 500 человек. К инициативе также присоединились представители других общин.

Ранее генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Он скончался в результате грубого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Протесты по всей стране переросли в беспорядки — погибли по меньшей мере 11 человек.

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