Названа причина обысков в «Российской венчурной компании»

Визит силовиков в «Российскую венчурную компанию» (РВК) связан с так называемым историческим портфелем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя РВК.

«Следственные органы изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания "исторический" портфель РВК, сделки 2012-2016 годов», — назвал причину собеседник агентства и указал, что следователям оказывают необходимое содействие.

Сейчас компания работает в обычном режиме.

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Источник Forbes указывает, что следственные действия связаны с инвестицией в американский стартап Alion Energy. Она вошла в портфель РВК в 2012 году. Эта компания работает в сфере робототехники, и, в частности, занимается строительством и проектированием солнечных электростанций.

Ранее в среду, 3 июня, стало известно, что сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД провели обыски в офисе РВК и в доме ее гендиректора Александра Повалко. По данным газеты «Коммерсантъ», возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях на миллионы долларов. По предварительным данным, следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей. Газета, ссылаясь на источники, указывает, что сумма может вырасти до трех миллионов долларов.

РВК создана в 2006 году, это государственный фонд фондов. Уставный капитал составляет 30 миллиардов рублей, компания принадлежит Росимуществу. Общее количество фондов составляет 29, их суммарный размер — 64,5 миллиарда рублей.

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