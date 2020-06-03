Врач сравнила российские и зарубежные тесты на коронавирус

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова сравнила в беседе с РИА Новости тест-системы на определение коронавирусной инфекции и наличие антител российского и иностранного производства.

По словам врача, она использовала как российские, так и зарубежные системы для выявления погрешности и эффективности. Она отметила, что все тесты оказались эффективными. «Можно сказать, что они совершенно сопоставимы», — сказала медик.

В середине мая российский тест на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 стал одним из лучших в мире по результатам испытаний. Об этом свидетельствует вышедшее в США международное глобальное сравнительное исследование эффективности таких систем. Так, отечественный тест выявляет антитела у 99 из 100 переболевших пациентов и практически не дает ложноположительных результатов.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона. Пандемия охватила 188 стран. Всего скончались 380,2 тысячи инфицированных, 2,7 миллиона человек выздоровели.

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