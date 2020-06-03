Оценена вероятность доллара по 90 рублей в случае второй волны коронавируса

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценил вероятность укрепления курса доллара до 90 рублей в случае возникновения в России второй волны эпидемии коронавируса. Доклад организации опубликован на ее сайте.

В документе говорится, что серьезное ослабление курса рубля (при условии возникновения полноценной второй волны коронавируса) возможно во второй половине 2020 года. Основными причинами станут новое снижение мировых цен на нефть и повышение спроса на иностранную валюту, в том числе со стороны импортеров.

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По оценке авторов, начиная с конца 2020 года и до 2022-го курс рубля будет колебаться в диапазоне от 87 до 91 за доллар. Согласно оптимистичному прогнозу ЦМАКП, в четвертом квартале 2020-го курс будет превышать 85 рублей за доллар, в пессимистичном варианте — равняться примерно 100 рублям за доллар.

В январе глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что из-за эффекта бюджетного правила курс доллара с большей вероятностью достигнет отметки в 200 рублей нежели опустится до 40 рублей. Впоследствии экономист объяснил, что дал гипотетическую оценку.

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