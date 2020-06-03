С начала торгов на Московской бирже курс рубля взлетел до максимума с 6 марта. По состоянию на 10:10 доллар опустился до 68,3 рубля, на минимуме было 68,29 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро упал до 76,6 рубля. Такая динамика связана с ростом нефтяных котировок — в начале дня впервые за три месяца стоимость марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель.

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Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, также растут в начале дня — на 0,62 процента и 1,55 процента соответственно.

Укрепление российской валюты продолжается с начала недели. Поводом для него стали сообщения о готовности России поддержать ужесточение условий сделки в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

С 1 июля, согласно условиям соглашения, 23 страны должны ограничивать добычу на 7,7 миллиона баррелей в сутки, однако Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК захотели продлить действующие ограничения, которые составляют 9,7 миллиона баррелей. В королевстве недовольны слишком слабым ростом цен.

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