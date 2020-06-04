Осужденного в Иране ветерана ВМС США освободили

Ветеран Военно-морских сил (ВМС) США Майкл Уайт (Michael White), задержанный в Иране в 2018 году, освобожден и возвращается домой, пишет Reuters со ссылкой на заявление семьи мужчины в четверг, 4 июня.

Американца приговорили к лишению свободы в 2019 году, но в середине марта временно освободили из тюрьмы по медицинским показаниям, после чего он содержался в посольстве Швейцарии, пишет «Би-би-си».

«Последние 683 дня мой сын Майкл содержался в качестве заложника Корпусом стражей исламской революции в Иране, и я жила в кошмаре», — сказала мать Уайта в своем заявлении. «Я счастлива объявить, что этот кошмар окончен, и мой сын благополучно возвращается домой», — добавила женщина. Она также поблагодарила Госдепартамент США и швейцарских дипломатов за их работу в деле освобождения ее сына.

Уайт был арестован в 2018 году после поездки в Иран, во время которой хотел встретиться со своей девушкой в городе Мешхед. В марте 2019-го ему был вынесен приговор за оскорбление руководства Ирана и размещение в интернете частной фотографии, пишет РИА Новости.

Новость об освобождении Уайта появилась через несколько дней после депортации иранского ученого, задержанного в США. В 2016 году Сироус Аскари (Sirous Asgari), профессор из Тегерана, был обвинен в попытке обменять секретные исследования из американского университета, но в ноябре был оправдан. Вашингтон и Тегеран отрицают, что освобождение двух мужчин связано.

Обе страны призывали освободить заключенных из-за вспышки коронавируса.

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