Летающие крыши во время мощного урагана в Чечне попали на видео

В Чечне мощный ураган снес крыши домов и школ. Происшествие попало на видео, опубликованное во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как в селах и городах республики летают кровли домов, повалены деревья и рекламные щиты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что поручил всем экстренным службам, не дожидаясь улучшения погодных условий, ликвидировать разрушительные последствия стихии. «При этом особое внимание уделяется вопросу выявления повреждённых жилых домовладений и последующего расселения семей», — отметил он. Кадыров подчеркнул, что все ремонтные работы должны быть выполнены в течение одного дня.

По данным МЧС Чечни, во время непогоды пострадали 11 человек, из них один находится в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы и легкие травмы.

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