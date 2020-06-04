Порноактрису выгнали из самолета за публичное выступление перед пассажирами

Австралийскую порноактирсу выгнали из самолета американской авиакомпании United Airlines за публичное выступление перед пассажирами в поддержку погибшего при грубом аресте чернокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

28-летняя Эль Нокс (Elle Knox) следовала из Хьюстона в Сан-Франциско, где должна была сделать пересадку и лететь в Сидней. Когда ее самолет приземлился в аэропорту американского города, девушка встала со своего кресла и обратилась к 300 попутчикам с речью.

«Это не моя страна, я австралийка. Но я заметила, что вашей демократии угрожают. Не бездействуйте. Решите, какую часть истории вы выбираете», — произнесла актриса.

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По словам Нокс, ее заявление было встречено аплодисментами среди пассажиров, однако сразу после этого в салон лайнера ворвались сотрудники полиции и вывели ее. Они направили австралийку в администрацию аэропорта, где нарушительницу допрашивали и грозили запретом на перелет в Сидней.

«Мне сказали, что я не могу выступать с политическими заявлениями на борту американской авиакомпании, но я ответила, что это было заявление, защищающее права человека», — уточнила Нокс.

В итоге после длительных дискуссий туристку отпустили и разрешили сесть на рейс в Австралию на следующий день.

В десятках городов США, а также населенных пунктах европейских стран уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.

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