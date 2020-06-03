Во Франции начались беспорядки из-за смерти чернокожего

В Париже несогласованная акция протеста против полицейского произвола переросла в массовые беспорядки и столкновения с жандармами. Изначально она была посвящена памяти погибшего в 2016 году чернокожего Адамы Траоре, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную префектуру полиции.

По данным правоохранителей, на улицы вышло не менее 19 тысяч человек. Митинг начался вечером 2 июня перед зданием суда на севере Парижа. Сначала протестующие вели себя мирно, но затем стали устраивать погромы. Они пытались перекрыть бульвар Переферик, поджигали строительные конструкции, рекламные щиты и мусорные баки.

Полиция пустила на участников акции слезоточивый газ, но даже таким образом полностью разогнать толпу не удалось.

С предложением провести митинг выступала в соцсетях организация «Правда для Адамы». Но полиция акцию не согласовала, сославшись на введенный из-за коронавируса запрет на проведение массовых мероприятий. Правоохранители также отметили риск возникновения массовых беспорядков.

24-летний Адама Траоре умер 19 июля 2016 года в отделении полиции в пригороде Парижа. Сначала было установлено, что он умер от удушья, однако затем экспертиза указала на смерть из-за проблем с сердцем. В результате никто из жандармов не был привлечен к ответственности.

Беспорядки в Париже происходят на фоне массовых протестов в США. Американцы вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти жителя Миннесоты, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался из-за удушающего приема полицейского. К акции впоследствии присоединились сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter. Вскоре протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В ряд городов для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника.

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