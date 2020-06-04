Опубликовано фото роскошного убранства «летающего дворца»

В сети появились фотографии роскошного убранства пассажирского Boeing 747-8i с удлиненным фюзеляжем, трансформированного в частный самолет. Снимки интерьера лайнера опубликовало Daily Star.

Как поясняет издание, воздушное судно, изначально предназначенное для перевозки около 400 пассажиров, получило название «летающего дворца». Так, в его салоне находятся несколько спален-люкс, каждая из которых дополнена ванной и гардеробной, а также столовая и масштабная гостиная с тремя диванами и журнальными столиками.

Известно, что обновленный Boeing 747-8i рассчитан на 30-50 путешественников, а объем топливного бака лайнера позволит ему безостановочно преодолеть расстояние в 7,7 тысячи миль (12,4 тысячи километров).

Преобразование пассажирского самолета было осуществлено дизайнерской фирмой Cabinet Alberto Pinto, работы длились четыре года.

23 марта были опубликованы фотографии роскошного убранства частного самолета Airbus ACJ320neo. Воздушное судно располагает несколькими двуспальными кроватями из красного дерева, кожаными диванами, а также огромными ванными комнатами. Лайнер предполагает размещение 17 пассажиров (или 19 только в сидячем положении).

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