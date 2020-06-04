Правительству Польши вынесли вотум доверия на фоне эпидемии коронавируса

Депутаты сейма (нижней палаты парламента) Польши вынесли вотум доверия нынешнему правительству страны. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Как сообщается, «за» проголосовали 235 из 460 парламентариев — члены поддерживающих правительство «Объединенных правых». При этом четыре человека воздержались, все оппозиционные законодатели были против, отмечает издание.

Ранее оппозиция инициировала голосование о вынесении вотума недоверия главе Минздрава Лукашу Шумовскому. Депутаты обвинили его в различных упущениях в борьбе с пандемией коронавируса, отмечает РИА Новости.

В ответ на это премьер-министр республики Матеуш Моравецкий обратился к сейму за вотумом доверия всему правительству. По его словам, оппозиция подменяет темы, постоянно развязывает мелкую войну вместо того, чтобы объединиться и вместе бороться с кризисом, связанным с эпидемией коронавируса. «Если у вас хватит голосов, отправьте нас в отставку, или перестаньте юлить, судить и придумывать отвлекающие темы», — заявил он депутатам.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 4 июня в Польше в общей сложности заразились коронавирусом 24,8 тысячи человек. Из них 1117 скончались, более 12 тысяч выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!