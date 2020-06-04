Новая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в Россию

В Россию прибыла новая партия аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из США — самолет со 150 устройствами приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС.

Об отправке новой партии стало известно 3 июня. Аппараты будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова в Москве.

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