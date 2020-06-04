Российский город закроют из-за коронавируса и вспышек на оборонных предприятиях

В городе Северодвинске Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд в связи с выявлением около 1200 случаев заражения коронавирусом и вспышек инфекции на стратегических оборонных предприятиях. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Въезд и выезд будет разрешен тем, у кого есть подтверждение от работодателя о необходимости служебной поездки, либо тем, кто подтвердит необходимость оказания медпомощи. Проезд транспорта будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты при предъявлении документов, останавливать на КПП будут все автомобили, кроме спецтранспорта (скорой помощи, пожарных, полиции). Городским предприятиям рекомендовали приостановить перевозку к месту работы и обратно сотрудников, которые живут в Архангельске, Приморском районе и Новодвинске. Также было поручено перевести на удаленную работу государственных и муниципальных служащих из Северодвинска, работающих в других городах, и тех, кто живет в Архангельске, Новодвинске и Приморском крае, но работают в Северодвинске.

В городе действуют «Северное машиностроительное предприятие» («Севмаш»), на котором ведется строительство атомных подводных лодок четвертого поколения, ОАО «Центр судоремонта "Звездочка"», где ремонтируют и модернизируют атомные подлодки и другие судостроительные и судоремонтные заводы. Кроме того, в Северодвинске дислоцирована преимущественная часть Беломорской военно-морской базы (входит в состав Северного флота). В Белом море регулярно проходят испытания морского оружия, в том числе и стратегического.

26 мая в межрегиональном управлении №58 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщили, что с начала пандемии коронавирус выявили у 299 работников «Севмаша» и 37 сотрудников «Звездочки», писал «Интерфакс». Один из зараженных работников «Звездочки» умер. 1 июня глава администрации города Игорь Скубенко заявил, что оба предприятия соблюдают ограничительные меры. По его словам, на производстве «Севмаша» из-за вспышки остались менее 50 процентов сотрудников — 14 496 человек из 29 600. Предприятие также предоставит иногородним работникам ежегодные оплачиваемые отпуска вне графика или отпуска без сохранения зарплаты.

На 4 июня в Архангельской области выявлено 2496 новых случаев коронавируса, выздоровели 737 человек, умерли восемь.

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