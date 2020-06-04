Популярная певица выложила фото топлес и получила выговор от матери

Мать популярной британской певицы и участницы группы Little Mix Ли-Энн Пиннок (Leigh-Anne Pinnock) обругала ее за чересчур откровенные снимки. Об этом сообщает Mirror.

В своем Instagram-аккаунте исполнительница опубликовала серию снимков в купальнике собственного бренда In'A'Seashell. На размещенных кадрах она позирует без верхней части бикини, прикрывая обнаженную грудь рукой.

Temperatures rising... 🌡 @inaseashell Фото опубликовано @leighannepinnock

Несмотря на восторженные комментарии поклонников, Пиннок получила выговор от родственников. По словам знаменитости, ее мать написала: «Ли-Энн! Это уже перебор!» Возмущения матери также поддержала и старшая сестра певицы.

Материалы по теме Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы

Участница группы Little Mix призналась, что слова членов семьи ее расстроили, однако отметила, что «некоторые выкладывают снимки куда хуже». «Грудь — это просто куски жира. Кто их сексуализировал? Каждый волен делать со своим телом все, что он хочет», — добавила исполнительница.

В мае модель популярного бренда Fashion Nova раскритиковали за крошечное бикини и посоветовали ей ходить голой. На опубликованном в сети кадре Хлоя Саксон (Chloe Saxon) запечатлена в джинсовой куртке и розовом бикини, верхняя часть которого обнажает почти всю ее грудь. «Зачем вообще надевать это?» — возмутился один из подписчиков в комментариях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!