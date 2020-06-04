Популярная певица выложила фото топлес и получила выговор от матери

Мать популярной британской певицы и участницы группы Little Mix Ли-Энн Пиннок (Leigh-Anne Pinnock) обругала ее за чересчур откровенные снимки. Об этом сообщает Mirror.
В своем Instagram-аккаунте исполнительница опубликовала серию снимков в купальнике собственного бренда In'A'Seashell. На размещенных кадрах она позирует без верхней части бикини, прикрывая обнаженную грудь рукой.
Несмотря на восторженные комментарии поклонников, Пиннок получила выговор от родственников. По словам знаменитости, ее мать написала: «Ли-Энн! Это уже перебор!» Возмущения матери также поддержала и старшая сестра певицы.
Участница группы Little Mix призналась, что слова членов семьи ее расстроили, однако отметила, что «некоторые выкладывают снимки куда хуже». «Грудь — это просто куски жира. Кто их сексуализировал? Каждый волен делать со своим телом все, что он хочет», — добавила исполнительница.
В мае модель популярного бренда Fashion Nova раскритиковали за крошечное бикини и посоветовали ей ходить голой. На опубликованном в сети кадре Хлоя Саксон (Chloe Saxon) запечатлена в джинсовой куртке и розовом бикини, верхняя часть которого обнажает почти всю ее грудь. «Зачем вообще надевать это?» — возмутился один из подписчиков в комментариях.