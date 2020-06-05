Названа польза от коррупции

Экономист, профессор Российской экономической школы (РЭШ) Михаил Другов в ходе видеолекции для этого вуза в сервисе Zoom назвал пользу от коррупции.

По его словам, временами коррупция может помогать обойти или нейтрализовать результаты пагубного вмешательства в жизнь и экономику со стороны государства. «Представьте, что у вас в стране голод, потому что государство конфискует все продовольствие. Вы за счет коррупции можете оставить часть еды себе», — отметил Другов.

Также он рассказал, что простого рецепта в борьбе с коррупцией не существует, но в разных странах и регионах срабатывают разные методы. «Все, о чем вы и так знаете, по-своему работает. Нужны терпение, политическая воля и системный подход», — пояснил он.

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Прямую связь между уровнем коррупции в стране и степенью демократичности политического режима в ней можно проследить не всегда, сказал Другов. Так, в Сингапуре второй половины XX века добиться ощутимых успехов в борьбе с коррупцией удалось во многом благодаря авторитарному правлению премьер-министра Ли Куан Ю. «Но чаще в мире низкий уровень коррупции встречается в демократических странах», — отметил экономист.

В России, по словам Другова, не ведется системной борьбы с коррупцией. Косвенным подтверждением этого может служить тот факт, что Москва до сих пор не ратифицировала соответствующую конвенцию ООН, в которой в том числе прописано, что нарушением считается существенное превышение размера имущества чиновника над его доходом.

При этом на бытовом уровне коррупция в России в последние годы снижается, чему во многом способствует цифровизация многих процессов. «Вы можете видеть это на собственном примере. Скажем, когда приходите в МФЦ [мультифункциональные центры] за новым загранпаспортом. Раньше для этого надо было заходить в отдельную комнату паспортного стола, а теперь все на виду. Благодаря этому прозрачность многих процессов повышается», — заключил Другов.

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