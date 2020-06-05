Опровергнут популярный миф о продлении жизни

Ученые Института исследования старения Бака (США) опровергли популярный миф о том, что соблюдение диет является универсальным способом продлить здоровье и жизнь. Статья авторов работы опубликована в журнале Current Biology.

Исследователи проанализировали геном 160 различных линий плодовых мух, всего в эксперименте были задействованы 50 тысяч насекомых. Хотя ограничение в поступлении калорий в организм, действительно, в среднем увеличивал продолжительность жизни, только у половины линий наблюдался значительный положительный эффект. Насекомые в 13 процентах линий стали более энергичными и умерли раньше, 5 процентов жили дольше, но здоровье у них стало слабее, а у 32 процентов не было никаких заметных изменений.

По словам ученых, результаты показывают, что ограничение питания работает не так, как считалось ранее. Возможно, что одни люди действительно проживут дольше, соблюдая диету, а другие раньше начнут страдать от возрастных заболеваний. Это зависит от генетического фона, который сильно влияет на тот эффект, что оказывают различные факторы. Это касается не только диет, но и лекарств. Чтобы заранее определить воздействие фактора на организм, можно определить конкретные биомаркеры, связанные с реакцией на конкретное вмешательство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!