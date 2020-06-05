Российские ученые поищут жизнь на других планетах по-новому

Российские ученые поищут жизнь в Солнечной системе по-новому. Об этом рассказал РИА Новости директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаил Панасюк.

По его словам, ученые намерены в 2021-2022 годах запустить на околоземную орбиту малый спутник для тестирования нового способа поиска жизни на небесных телах Солнечной системы. Планируется сканировать планеты и их спутники лазером с борта космического аппарата или посадочной станции.

«Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом. По характеристикам возникаемого флуоресцентного излучения мы можем судить, есть ли жизнь на исследуемом объекте или нет», — сказал ученый. Он добавил, что внутри аппарата будут находиться биообъекты, скорее всего, водоросли. Также Панасюк отметил, что уже имеются планы по применению данной технологии для поиска жизни на объектах Солнечной системы.

Российские ученые подписали соглашение с итальянскими партнерами, которые занимаются астробиологией и разработали иной, но похожий метод поиска жизни в космосе, добавил ученый. Итальянцы запустят космический аппарат при поддержке Европейского космического агентства в июле этого года. После запуска они совместно с российскими специалистами планируют создать совместный спутник формата CubeSat 3U или 6U, где будут установлены один российский, а другой итальянский приборы.

В апреле в Солнечной системе нашли инопланетные объекты. Астрономы Франции и Бразилии определили 19 новых межзвездных астероидов, которые были захвачены Солнцем миллиарды лет назад.

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