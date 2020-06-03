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Доказано наличие пульсирующего кольца у Марса

Изображение: Kevin Gill

Астрономы нашли новые свидетельства в пользу того, что раньше Марс имел кольцевую систему, но в будущем она вновь может возникнуть. В Солнечной системе она встречается у всех газовых планет-гигантов, включая Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Статья исследователей, в которой доказывается существование «пульсирующего» кольца, принята к публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters, препринт доступен в репозитории arXiv.

Выводы ученых основаны на наблюдениях орбиты Деймоса, одного из двух спутников Марса, который вращается вокруг планеты под небольшим углом (1,8 градуса) относительно экватора. Вероятной причиной такого смещения являлось гравитационное возмущение со стороны кольца. Это подтверждает другое исследование, согласно которому другая луна Красной планеты — Фобос — могла возникнуть в результате падения крупного астероида, после чего образовалось кольцо. Затем фрагменты слились, образовав второй спутник.

Один оборот Фобоса вокруг планеты занимает 7,3 часа (у Деймоса — 30 часов), и он приближается к планете со скоростью 1,8 сантиметра в год. Примерно через сто миллионов лет он достигнет предела Роша, где приливные силы Марса разорвут спутник с образованием нового кольца. Часть обломков вновь могут сформировать спутник, уже намного меньше Фобоса. Исследователи считают, что такой цикл повторялся несколько раз в прошлом. По оценкам, предшественник Фобоса имел массу, в 20 раз превышающую текущую массу Луны. Примерно 3,5 миллиарда лет назад кольцо вступило в орбитальный резонанс с Деймосом, наклонив его орбиту.

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