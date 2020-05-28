Рогозин назвал истинную цель идеи Маска бомбить Марс

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал идею основателя SpaceX Илона Маска бомбить Марс ядерными зарядами. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Речь идет о предложении Маска сбросить на полюса Марса термоядерные бомбы, которое он сделал в 2015 году. По мнению американского предпринимателя, таким образом можно было бы создать парниковый эффект и улучшить климатические условия на Марсе для облегчения его последующей колонизации.

Рогозин счел эту идею «чудовищно негуманной». «Кто ему дал право уничтожать планету?!» — возмутился он. Кроме того, глава «Роскосмоса» назвал истинную цель предложения бомбардировок Марса. Он уличил бизнесмена в желании вывести ядерное оружие в космос под этим предлогом и пообещал, что Россия будет препятствовать этому.

В ходе той же передачи Рогозин сообщил, что Международная космическая станция (МКС) будет работать на орбите ориентировочно до 2030 года. По его словам, Россия уже начала работы по строительству новой орбитальной станции. Также в резерве уже есть два модуля. Один из них — узловой, другой — энергетический, который обеспечит новую станцию питанием.

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