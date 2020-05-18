Решена загадка необычных структур на Марсе

Международная группа планетологов из Чехии, Норвегии, Германии, Франции и Великобритании решила загадку появления геологических структур на Марсе, напоминающих застывший поток лавы. До сих пор специалисты не знали, связаны ли эти необычные формы рельефа с излиянием раскаленной магмы или с прорывами жидкой грязи. Статья ученых опубликована в журнале Nature Geoscience.

Ученые использовали камеру, моделирующую марсианскую атмосферу, с низким давлением и температурой минус 20 градусов Цельсия, чтобы проследить за потоком грязи низкой вязкости и с высоким содержанием воды. Оказалось, что такая грязь ведет себя иначе, чем в земных условиях. Она быстро замерзает с образованием ледяной корки, поскольку вода при низком давлении начинает кипеть и испаряется, унося тепло. В результате грязь течет подобно земным лавовым потокам типа «пахоэхоэ», для которых характерны волнистые складки и вздутия.

Жидкая грязь выходит из разрывов в мерзлой корке, покрывающей поверхность Марса, а затем замерзает, образуя новый застывший поток «лавы». Причиной такой геологической активности могут являться гигантские наводнения, происходившие на Красной планете в древности. Богатые водой отложения оказались погребенными под верхним слоем пород, однако сейчас они прорываются на поверхность, создавая типичный вулканический рельеф.

По мнению исследователей, осадочный вулканизм может встречаться и на карликовой планете Церера, под поверхностью которой, как считается, находится океан, содержащий большое количество глин, льда, солей и клатратных соединений (молекул, содержащих включения). В этом случае для Цереры «лавовый» рельеф даже более типичен, чем для Марса, поскольку на ней атмосфера полностью отсутствует. Тот же механизм, возможно, характерен и для других небесных тел Солнечной системы, в том числе ледяных лун.

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