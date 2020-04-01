Раскрыто происхождение огромных резервуаров воды на Марсе

Исследование ученых Университета Аризоны показало, что огромные резервуары воды на Марсе появились из двух разных источников. Результаты изучения метеоритов опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Ученые считают, что Марс, в отличие от Земли, возможно, никогда не был покрыт океаном из магмы. Вода на планете могла появиться в результате падения других небесных тел. Специалисты считают, что на раннем этапе появления Марса на планете находились как минимум два крупных резервуара воды с разным химическим составом.

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Это стало возможным после изучения двух отколотых от марсианской коры метеоритов — NWA7034 и ALH84001. Изотопный состав в небесных телах был однородным, однако метеориты отличались по соотношению изотопов водорода с другими марсианскими породами, изученными ровером Curiosity. Так, Northwest Africa 7034 взаимодействовал с жидкостью около 1,5 миллиарда лет назад, Allan Hills 84 001 — около 3,9 миллиарда лет назад.

В результате исследования выяснилось, что один из типов пород был близок по составу к телам с дальних окраин Солнечной системы и отличался большими запасами дейтерия. Второй тип в своем составе имел много общего с породами Земли. Выводы изучения изотопного состава марсианских пород может приблизить ученых к пониманию происхождения Марса и появлению воды на планете.

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