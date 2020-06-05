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Россиянина привязали к батарее и пытали из-за партии медицинских масок

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Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Иркутске бизнесмена привязали к батарее в его квартире, избивали и угрожали ножом, требуя передать преступникам партию медицинских масок. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель следственного управления СКР по Иркутской области Карина Головачева.

По версии следствия, зная, что бизнесмен отправил большую партию медицинских масок в Ивановскую область, его знакомый пришел домой к мужчине и пытал, пока предприниматель не согласился изменить адрес поставки на указанный преступником. Когда груз стоимостью 31 миллион рублей прибыл на место, сообщник мужчины забрал товар и переправил в Москву для дальнейшей продажи.

После освобождения бизнесмен обратился в полицию. 49-летнего подозреваемого задержали. Мужчину обвиняют в лишении человека свободы с применением насилия и разбое. Поиски его сообщника продолжаются.

В ходе обысков на оптовой базе в столице полицейские и сотрудники следственного комитета нашли и изъяли часть похищенного, однако больше половины масок преступники уже успели продать.

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