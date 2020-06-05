На Украине предрекли развал России «при нашей жизни»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.

«Это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось. Но то, что это будет при нашей жизни, — это 100 процентов», — заявил Данилов. Секретарь СНБО назвал Россию «искусственным образованием», собранным «под пулеметами».

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией. Он заявил, что не видит возможности «продвижения российских войск», поскольку «350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте».

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предсказал наступление Третьей мировой войны. Он сравнил нынешнюю ситуацию с 1913 годом. «Мы на пороге безумных перемен», — предупредил Климкин.

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