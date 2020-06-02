Климкин предсказал Третью мировую войну

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предсказал наступление Третьей мировой войны в эфире программы «Свобода слова» на ICTV. Видеозапись доступна на YouTube.

Обсуждая проблему урегулирования конфликта в Донбассе, он заявил, что украинское общество «слишком оптимистично» воспринимает события в мире, тогда как гибридная мировая война приближается.

«Мы еще не в состоянии Третьей мировой. Мы скорее, если сравнивать с Первой [мировой], в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных перемен», — предупредил он.

Ранее 2 июня вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией. Политик отметил, что он не видит возможности «продвижения российских войск» вглубь Украины, поскольку «350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня, в том числе, многие европейские страны».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Москва отвергает все обвинения Киева.

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