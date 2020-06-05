Сын отправил матери селфи за считанные минуты до смерти

Мужчина послал своей матери групповое селфи с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс за за считанные минуты до смерти в авиакатастрофе. Об этом сообщает сайт Daily Star.

В воскресенье, 31 мая, 39-летний Дэниел Шедд (Daniel Shedd) вместе с тремя университетскими друзьями — 35-летним Джошуа Суирсом (Joshua Sweers), 39-летним Дэниелом Шлоссером (Daniel Schlosser) и 39-летним Джоном Камильери (John Camillieri) собирались полетать на четырехместном одномоторном самолете под управлением Суирса.

Перед взлетом Шедд отправил матери фотографию, на которой были изображены счастливые участники полета. Через пять минут после взлета самолет разбился вблизи города Карлинвилл, штат Иллинойс.

Отец Шедда Чарльз рассказал, что это был первый полет его сына с друзьями, и он очень ждал этого события. «Они были в приподнятом настроении. Они были счастливы. Погода была отличная», — сказал он. Он отметил, что самолет был произведен в 1964 году и поддерживался в хорошем состоянии. Недавно он прошел ежегодную инспекцию.

В полиции сообщили, что несколько очевидцев на земле слышали шум, но не знали, что именно произошло. О причинах авиакатастрофы говорить рано, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида семья уцелела после падения самолета. Семья летела в аэропорт города Дестин, когда их самолет вышел из строя и врезался в дерево.

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